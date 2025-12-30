Новорічний стіл – це парад закусок, тому важливо знати, як запамʼятатися назавжди. З цим рецептом ви впораєтеся з цим завданням на "відмінно", розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Цікаво Найкраща начинка для фаршированих яєць: закуска, як з ефіру "МастерШеф"

Як приготувати оригінальну закуску на Новий рік?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів салямі;

– 200 грамів твердого сиру;

– 2 яйця;

– сіль та перець до смаку;

– листкове тісто;

– яйце для змащування;

– чорний кунжут.

Закуска, яку згадуватимуть / Фото "Господинька"

Приготування:

Ковбасу та сир натираємо, змішуємо, вбиваємо яйця, солимо та перчимо. Листкове тісто розкатуємо та нарізаємо прямокутниками. Викладаємо начинку, загортаємо у трубочки, змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом. Випікаємо 40 хвилин при 200 градусах.

Чи можна взяти іншу ковбасу?

За бажання можна замінити ковбасу на інше мʼясо. Наприклад, чудово підійде підкопчена шинка, підказує портал Kuchnia.

Також гарним рішенням буде поєднати кілька видів сиру. З листковим тістом таке комбо смакує просто неперевершено.

Що ще варто спробувати приготувати?