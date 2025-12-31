Новогодний стол – это парад закусок, поэтому важно знать, как запомниться навсегда. С этим рецептом вы справитесь с этой задачей на "отлично", рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить оригинальную закуску на Новый год?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов салями;

– 200 граммов твердого сыра;

– 2 яйца;

– соль и перец по вкусу;

– слоеное тесто;

– яйцо для смазывания;

– черный кунжут.

Закуска, которую будут вспоминать / Фото "Господинька"

Приготовление:

Колбасу и сыр натираем, смешиваем, вбиваем яйца, солим и перчим. Слоеное тесто раскатываем и нарезаем прямоугольниками. Выкладываем начинку, заворачиваем в трубочки, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем 40 минут при 200 градусах.

Можно ли взять другую колбасу?

При желании можно заменить колбасу на другое мясо. Например, прекрасно подойдет подкопченная ветчина, подсказывает портал Kuchnia.

Также хорошим решением будет совместить несколько видов сыра. Со слоеным тестом такое комбо на вкус просто великолепно.

Что еще стоит попробовать приготовить?