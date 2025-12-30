На приготовление понадобится около шести часов, но результат того стоит. Этот рецепт может стать вашим любимым, информирует 24 Канал со ссылкой на блог Миши Кацурина.

Читайте также Что стоит приготовить заранее, чтобы 31 декабря не жить на кухне

Как приготовить холодец без желатина?

Время : 6 часов

: 6 часов Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 домашний петушок;

– 2 утиные ножки;

– 500 граммов куриных лапок;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 1 пучок ароматных трав (розмарин, тимьян);

– лавровый лист по вкусу;

– черный перец горошком по вкусу;

– чеснок по вкусу;

– 3 – 4 литра воды;

– соль по вкусу;

– белый хрен или горчица для подачи, по желанию.

Смотрите, как приготовить холодец: видео

Приготовление:

Выложите в большую кастрюлю домашнего петушка, утиные ножки и куриные лапки. Добавьте целую луковицу, морковку, ароматные травы, лавровый лист и черный перец горошком. Залейте фильтрованной водой, посолите и поставьте на огонь. Во время варки обязательно снимайте пену – это залог прозрачного бульона. Примерно через 3 – 4 часа варки выньте все мясо из бульона. Дайте немного остыть и тщательно разберите на волокна, полностью отделяя кости, кожу и хрящи. Выложите мясо в глубокие тарелки или формы, по желанию украсьте веточкой розмарина. К горячему бульону щедро добавьте натертый чеснок, дайте настояться 5 минут. После этого процедите бульон через сито или полотенце, чтобы убрать все лишние примеси. Аккуратно залейте процеженным бульоном мясо. Дайте блюду немного остыть при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник минимум на 3 часа до полной стабилизации. Подавайте холодец охлажденным – с душистым белым хреном или горчицей. Именно так он раскрывает свой вкус лучше всего.

Почему нужно вымачивать мясо на холодец?

Многие хозяйки перед варкой холодца обязательно вымачивают мясо. Для этого его тщательно промывают и заливают холодной водой минимум на 2 – 3 часа, советует djurenko.

Лучшим вариантом считается оставить мясо в прохладном месте на всю ночь. Такое вымачивание помогает сделать мясо более нежным, а также лишает его лишних соков и примесей, которые могут повлиять на вкус и прозрачность холодца.

Что еще приготовить для гостей?