На приготування знадобиться близько шести годин, але результат того вартий. Цей рецепт може стати вашим улюбленим, інформує 24 Канал з посиланням на блог Міші Кацуріна.

Як приготувати холодець без желатину?

Час : 6 годин

: 6 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 домашній півник;

– 2 качині ніжки;

– 500 грамів курячих лапок;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 1 пучок ароматних трав (розмарин, чебрець);

– лавровий лист до смаку;

– чорний перець горошком до смаку;

– часник до смаку;

– 3 – 4 літри води;

– сіль до смаку;

– білий хрін або гірчиця для подачі, за бажанням.

Дивіться, як приготувати холодець: відео

Приготування:

Викладіть у велику каструлю домашнього півника, качині ніжки та курячі лапки. Додайте цілу цибулину, морквину, ароматні трави, лавровий лист і чорний перець горошком. Залийте фільтрованою водою, посоліть і поставте на вогонь. Під час варіння обов’язково знімайте піну – це запорука прозорого бульйону. Приблизно через 3 – 4 години варіння вийміть усе м’ясо з бульйону. Дайте трохи охолонути й ретельно розберіть на волокна, повністю відділяючи кістки, шкіру та хрящі. Викладіть м’ясо в глибокі тарілки або форми, за бажанням прикрасьте гілочкою розмарину. До гарячого бульйону щедро додайте натертий часник, дайте настоятися 5 хвилин. Після цього процідіть бульйон через сито або рушник, щоб прибрати всі зайві домішки. Акуратно залийте процідженим бульйоном м’ясо. Дайте страві трохи охолонути за кімнатної температури, а потім поставте в холодильник щонайменше на 3 години до повної стабілізації. Подавайте холодець охолодженим – із запашним білим хріном або гірчицею. Саме так він розкриває свій смак найкраще.

Чому потрібно вимочувати м’ясо на холодець?

Багато господинь перед варінням холодцю обов’язково вимочують м’ясо. Для цього його ретельно промивають і заливають холодною водою щонайменше на 2 – 3 години, радить djurenko.

Найкращим варіантом вважається залишити м’ясо у прохолодному місці на всю ніч. Таке вимочування допомагає зробити м’ясо ніжнішим, а також позбавляє його зайвих соків і домішок, які можуть вплинути на смак та прозорість холодцю.

