Запечені яблука – це смаколик, який знайомий усім з дитинства. Він легкий у приготуванні, а якщо експериментувати з начинкою, то його можна готувати хоч кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Сookpad.

Запечені яблука з горіхами

Час : 35 – 40 хвилин

Інгредієнти:

– 5 яблук;

– 100 – 200 грамів улюблених горіхів;

– 1 – 2 столові ложки меду.

Легко і смачно / Фото Cookpad

Приготування:

Помийте яблука, зі сторони хвостика акуратно зріжте "кришечки" й обережно виріжте серединки. Подрібніть горіхи в блендері (можна взяти асорті). Якщо яблука кислі, то додайте до горіхів мед і добре перемішайте. Наповніть горіховою начинкою серединки яблук, накрийте їх зрізаними кришечками та викладіть на деко для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте яблука 30 – 40 хвилин до м’якості та легкого зарум’янення.

Як запекти яблука з сиром?

Яблука з сиром – це чудовий перекус, який додасть сил та натхнення навіть після важкого дня. Їх можна приготувати за рецептом з TikTok viktoria_food0.

Час : 30 хвилин

Інгредієнти:

– 5 яблук;

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– за бажанням можна додати сухофрукти (попередньо залити окропом).

Запікаємо смачні та ситні яблука: відео

Приготування:

Верх яблук зрізаємо, серединку вичищаємо. Змішуємо сир з рештою інгредієнтів. Начиняємо яблука начинкою. Накриваємо шапочками та запікаємо приблизно 20 – 25 хвилин при 200 градусах.

Як запекти яблука з корицею та мигдалем?

Таке оригінальне поєднання для начинки сподобається навіть гурманам. Пропонуємо відтворити його за рецептом порталу "Банка спецій".

Час : 30 хвилин

Інгредієнти:

– яблука;

– вершкове масло;

– родзинки;

– мигдаль;

– мед;

– кориця.

Приготування:

Помийте яблука й добре обсушіть. Зріжте верхівку разом із плодоніжкою та акуратно видаліть серцевину. У середину кожного яблука покладіть шматочок вершкового масла, додайте родзинки та мигдаль. Зверху полийте медом і посипте корицею. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте яблука приблизно 20 хвилин. Дістаньте з духовки та дайте трохи охолонути перед подаванням.

