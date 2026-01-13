Кілька доступних інгредієнтів, пів години часу – і виходить десерт, який смаком нічим не поступається фабричному, а інколи й перевершує його, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij Przepis. Без зайвої солодкості, з ніжною текстурою і справжнім горіхом усередині – все те, за що ми так любимо "Рафаелло".
Як приготувати домашні "Рафаелло"?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів білого шоколаду;
– 50 грамів вершкового масла;
– 25 грамів цукрової пудри;
– 3/4 склянки кокосової стружки для начинки;
– приблизно 20 очищених мигдальних горіхів;
– 1/2 склянки кокосової стружки для обвалювання.
Улюблені цукерки своїми руками / Фото Przyslij Przepis
Приготування:
- Розламайте білий шоколад на невеликі шматочки та розтопіть його на водяній бані або в мікрохвильовій печі до гладкої консистенції.
- М’яке вершкове масло збийте з цукровою пудрою до пишної світлої маси, після чого повільно, постійно помішуючи, введіть розтоплений шоколад.
- Додайте кокосову стружку для начинки та акуратно перемішайте ложкою до однорідності.
- Поставте масу в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб вона злегка загусла.
- З охолодженої суміші сформуйте невеликі кульки, у центр кожної вкладіть мигдальний горіх, після чого ретельно обваляйте їх у кокосовій стружці.
- Готові цукерки викладіть на тарілку та приберіть у холодильник щонайменше на 2 години, щоб вони добре стабілізувалися і тримали форму.
Що таке кокосова стружка?
Кокосова стружка – це подрібнена м’якоть стиглого кокоса, плоду кокосової пальми, без якої складно уявити сучасну кондитерку, пише Банка спецій. Її виготовляють із білої частини горіха – м’якоть подрібнюють, висушують, зазвичай за високої температури, а потім просіюють.
У результаті виходять дрібні пластівці або гранули з виразним ароматом і ніжною текстурою. Цей інгредієнт давно вийшов за межі випічки.
З кокосової стружки готують цукерки на кшталт "Рафаелло", печиво, торти й тістечка, додають її до напоїв, зокрема для приготування кокосового молока. Вона підходить і для панірування, і як їстівна прикраса для десертів.
Окремо її цінують у домашній косметиці – для скрабів та натуральних олій.
Що варто приготувати?
