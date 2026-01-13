Кілька доступних інгредієнтів, пів години часу – і виходить десерт, який смаком нічим не поступається фабричному, а інколи й перевершує його, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij Przepis. Без зайвої солодкості, з ніжною текстурою і справжнім горіхом усередині – все те, за що ми так любимо "Рафаелло".

Цікаво Салат "Родина" за 5 хвилин: простий рецепт, який всім вдається

Як приготувати домашні "Рафаелло"?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів білого шоколаду;

– 50 грамів вершкового масла;

– 25 грамів цукрової пудри;

– 3/4 склянки кокосової стружки для начинки;

– приблизно 20 очищених мигдальних горіхів;

– 1/2 склянки кокосової стружки для обвалювання.

Улюблені цукерки своїми руками / Фото Przyslij Przepis

Приготування:

Розламайте білий шоколад на невеликі шматочки та розтопіть його на водяній бані або в мікрохвильовій печі до гладкої консистенції. М’яке вершкове масло збийте з цукровою пудрою до пишної світлої маси, після чого повільно, постійно помішуючи, введіть розтоплений шоколад. Додайте кокосову стружку для начинки та акуратно перемішайте ложкою до однорідності. Поставте масу в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб вона злегка загусла. З охолодженої суміші сформуйте невеликі кульки, у центр кожної вкладіть мигдальний горіх, після чого ретельно обваляйте їх у кокосовій стружці. Готові цукерки викладіть на тарілку та приберіть у холодильник щонайменше на 2 години, щоб вони добре стабілізувалися і тримали форму.

Що таке кокосова стружка?

Кокосова стружка – це подрібнена м’якоть стиглого кокоса, плоду кокосової пальми, без якої складно уявити сучасну кондитерку, пише Банка спецій. Її виготовляють із білої частини горіха – м’якоть подрібнюють, висушують, зазвичай за високої температури, а потім просіюють.

У результаті виходять дрібні пластівці або гранули з виразним ароматом і ніжною текстурою. Цей інгредієнт давно вийшов за межі випічки.

З кокосової стружки готують цукерки на кшталт "Рафаелло", печиво, торти й тістечка, додають її до напоїв, зокрема для приготування кокосового молока. Вона підходить і для панірування, і як їстівна прикраса для десертів.

Окремо її цінують у домашній косметиці – для скрабів та натуральних олій.

Що варто приготувати?