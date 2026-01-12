Тут важливі пропорції, якісний шоколад і правильна температура духовки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku. У результаті виходить вологий, насичений торт із щільною серединкою та тонкою скоринкою зверху.
Як приготувати брауні?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 грамів темного шоколаду;
– 3 яйця кімнатної температури;
– 250 грамів цукру;
– 135 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 50–100 грамів темного шоколаду для верху.
Його так просто готувати / Фото Unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 160 градусів.
- Підготуйте невелику прямокутну форму приблизно 21 × 28 сантиметрів. Змастіть її вершковим маслом і застеліть пергаментом.
- Наріжте масло кубиками, викладіть у каструлю, додайте поламаний темний шоколад і, постійно помішуючи, розтопіть усе на слабкому вогні до однорідності, після чого зніміть з плити та дайте масі трохи охолонути.
- В окремій мисці змішайте яйця з цукром до рівної світлої маси, влийте розтоплений шоколад з маслом і добре перемішайте вінчиком до гладкої консистенції.
- Додайте борошно та дрібку солі, акуратно вимішайте тісто без грудочок і перелийте його у підготовлену форму, розрівнюючи поверхню.
- Додатковий шоколад наріжте невеликими шматочками та рівномірно посипте ним верх.
- Поставте форму в духовку і випікайте приблизно 35 хвилин, доки тісто злегка підніметься, а зверху не з’явиться тонка скоринка – час випікання залежить від розміру форми.
- Готовий брауні повністю охолодіть, наріжте на невеликі порційні шматочки й за бажанням подавайте з кулькою морозива.
Як вибрати шоколад?
Для початку слід оглянути текстуру та поверхню, пише Shuba. Поверхня має бути рівною і глянцевою, без білого нальоту чи тьмяних плям. Коли плитку ламають, чути чіткий, дзвінкий хрускіт – м’який тріск зазвичай сигналізує про неякісний склад.
Також варто вивчити етикетку. В ідеалі там лише кілька інгредієнтів – какао, какао-олія і цукор, без сторонніх рослинних жирів та штучних домішок.
