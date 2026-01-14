Рогалики "Наполеон" – это настоящая находка даже для опытных хозяек. Это тот случай, когда за несколько гривен можно приготовить огромную порцию вкусности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить рогалики "Наполеон"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлитель;

– 100 – 120 граммов сливочного масла;

– 1 яичный желток;

– 30 граммов сахара;

– 120 миллилитров кефира;

– 80 – 100 граммов грецкого ореха;

– сахарная пудра для декора.

Вкусняшка, которую захочется готовить каждый день / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Муку с разрыхлителем просеиваем к маслу и перетираем в крошку. Добавляем остальные ингредиенты, замешиваем тесто и оставляем его отдыхать на 15 минут. Делим тесто на 2 части, раскатываем на круглые пласты, нарезаем треугольниками и скручиваем рогалики. Выпекаем 25 минут при 175 градусах. Украшаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Чем наполнить рогалики?

Густое повидло или вареная сгущенка идеально дополнят это лакомство. Они имеют густую консистенцию, поэтому начинка не расплывется, советует Mojegotowanie.

Также оригинальным решением будет использовать мармелад. Его любят взрослые и дети, а еще он может подарить десерту особый вкус.

