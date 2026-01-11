Пицца – это блюдо, которое все любят, и не всегда нужно долго заниматься ее приготовлением. 24 Канал предлагает упростить себе жизнь и приготовить ее на сковороде по рецепту из TikTok nisenitnitsia.

Как быстро приготовить пиццу на сковороде?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
тесто:
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 6 столовых ложек муки;
– соль;
начинка:
– кетчуп;
– итальянские травы;
– мясо или колбаса;
– помидор;
– тертый сыр.

Готовим пиццу за считанные минуты: видео

Приготовление:

  1. Соединяем все ингредиенты для теста, хорошо перемешиваем и переливаем на смазанную маслом и разогретую сковороду.
  2. Намазываем корж кетчупом, посыпаем травами, выкладываем мясо, нарезанный помидор, посыпаем сыром и готовим под крышкой 8 минут.

Как сэкономить еще больше времени?

Если есть жаростойкая сковорода – пиццу можно приготовить в духовке. Тогда крышкой ее можно не накрывать, советует

Выставьте температуру 200 градусов и запекайте 5 минут. Как только тесто хорошо подрумянится – пиццу можно вынимать.

