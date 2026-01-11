Пицца – это блюдо, которое все любят, и не всегда нужно долго заниматься ее приготовлением. 24 Канал предлагает упростить себе жизнь и приготовить ее на сковороде по рецепту из TikTok nisenitnitsia.
Как быстро приготовить пиццу на сковороде?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 6 столовых ложек муки;
– соль;
начинка:
– кетчуп;
– итальянские травы;
– мясо или колбаса;
– помидор;
– тертый сыр.
Готовим пиццу за считанные минуты: видео
Приготовление:
- Соединяем все ингредиенты для теста, хорошо перемешиваем и переливаем на смазанную маслом и разогретую сковороду.
- Намазываем корж кетчупом, посыпаем травами, выкладываем мясо, нарезанный помидор, посыпаем сыром и готовим под крышкой 8 минут.
Как сэкономить еще больше времени?
Если есть жаростойкая сковорода – пиццу можно приготовить в духовке. Тогда крышкой ее можно не накрывать, советует
Выставьте температуру 200 градусов и запекайте 5 минут. Как только тесто хорошо подрумянится – пиццу можно вынимать.
