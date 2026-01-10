Домашние жареные пирожки – это тот простой шедевр, который передается из поколения в поколение. Они очень легкие в приготовлении, требуют простых ингредиентов и дарят совершенный вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как приготовить бабушкины пирожки с картошкой?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 миллилитров кефира;

– 2 яйца;

– 40 миллилитров масла;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 800 граммов муки;

– 1 чайная ложка соды;

начинка:

– 1 килограмм картофеля;

– 1 – 2 луковицы;

– соль и перец по вкусу.

Вкус, который все знают с детства / Фото "Смачненьке"

Приготовление:

Очистите картофель, залейте водой, подсолите и отварите до мягкости. Тем временем нарежьте лук мелкими кубиками и слегка обжарьте на растительном масле до прозрачности, не пережаривая. С готового картофеля слейте почти всю воду, добавьте обжаренный лук, черный перец и перебейте или разомните до однородного пюре. Начинку полностью остудите. В миске соедините кефир комнатной температуры, яйца, растительное масло, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы сухие ингредиенты растворились. Постепенно подсыпая муку, добавьте соду и замесите мягкое, немного липкое тесто. Накройте его и оставьте отдохнуть на 20 минут. Готовое тесто слегка обомните, поделите на порционные кусочки и раскатайте каждый в кружочек толщиной примерно 4 – 5 миллиметров. В центр выложите картофельную начинку, сформируйте пирожок и хорошо защипните края. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Выкладывайте пирожки швом вниз и жарьте на огне чуть ниже среднего до румяной золотистой корочки с обеих сторон.

Как сделать, чтобы пирожки не впитывали масло?

Лишнее масло – едва ли не самая большая проблема при приготовлении жареных пирожков. От него можно избавиться с помощью алкоголя, подсказывает kuskus.tv.

При приготовлении он испаряется, но в процессе не дает тесту поглощать масло. Таким образом пирожки получаются очень вкусными и не жирными.

