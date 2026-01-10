Домашние жареные пирожки – это тот простой шедевр, который передается из поколения в поколение. Они очень легкие в приготовлении, требуют простых ингредиентов и дарят совершенный вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Как приготовить бабушкины пирожки с картошкой?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 миллилитров кефира;
– 2 яйца;
– 40 миллилитров масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 800 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды;
начинка:
– 1 килограмм картофеля;
– 1 – 2 луковицы;
– соль и перец по вкусу.
Вкус, который все знают с детства / Фото "Смачненьке"
Приготовление:
- Очистите картофель, залейте водой, подсолите и отварите до мягкости. Тем временем нарежьте лук мелкими кубиками и слегка обжарьте на растительном масле до прозрачности, не пережаривая.
- С готового картофеля слейте почти всю воду, добавьте обжаренный лук, черный перец и перебейте или разомните до однородного пюре. Начинку полностью остудите.
- В миске соедините кефир комнатной температуры, яйца, растительное масло, сахар и соль.
- Хорошо перемешайте, чтобы сухие ингредиенты растворились. Постепенно подсыпая муку, добавьте соду и замесите мягкое, немного липкое тесто.
- Накройте его и оставьте отдохнуть на 20 минут.
- Готовое тесто слегка обомните, поделите на порционные кусочки и раскатайте каждый в кружочек толщиной примерно 4 – 5 миллиметров.
- В центр выложите картофельную начинку, сформируйте пирожок и хорошо защипните края. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла.
- Выкладывайте пирожки швом вниз и жарьте на огне чуть ниже среднего до румяной золотистой корочки с обеих сторон.
Как сделать, чтобы пирожки не впитывали масло?
Лишнее масло – едва ли не самая большая проблема при приготовлении жареных пирожков. От него можно избавиться с помощью алкоголя, подсказывает kuskus.tv.
При приготовлении он испаряется, но в процессе не дает тесту поглощать масло. Таким образом пирожки получаются очень вкусными и не жирными.
