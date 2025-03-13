Поверьте, разницу вы заметите сразу. Поэтому, зачем в тесто добавляют водку рассказывает 24 Канал со ссылкой на @kuskus.tv.

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Зачем на самом деле в тесто добавляют водку

Добавление водки в тесто – это залог для получения вкусной и пышной выпечки.

А вы знали, что алкоголь действительно сделает вашу выпечку еще вкуснее. Потому что, например, водка является эффективным разрыхлителем,

– говорят эксперты.

Одна ложка этого продукта на один килограмм теста значительно улучшит текстуру вашего дрожжевого теста, в результате чего оно станет заметно более пышным и воздушным.

Вот еще несколько причин добавить в тесто водку:

хрустящая выпечка (например, хворост или чебуреки) получатся более хрустящими;

тесто, в котором содержится водка, поднимется быстрее и лучше;

выпечка не будет сохнуть и черстветь дольше.

Кулинары советуют для сладкой выпечки использовать ром или коньяк, а для соленой – простую водку.

А вы знаете: надо ли просеивать муку для блинов.