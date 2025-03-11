Существует как минимум два проверенных способа, чтобы и рис, и макароны не превратились в глевкую массу. О них рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.

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Кулинары советуют 2 способа, чтобы макароны и рис не слипались

Первый способ известен многим хозяйкам. Он, действительно, работает, особенно, если подавать горячим блюдо.

Рекомендуют добавлять 1 чайную ложку оливкового или подсолнечного масла без запаха в воду во время приготовления. Считается, что этот простой шаг улучшает внешний вид и аромат гарнира.

Второй способ – вода с лимонным соком. Эксперты рекомендуют промывать сваренный рис или макароны холодной водой с добавлением свежего лимонного сока.



Что делать, чтобы рис не слипался / Фото Unsplash

Этот простой прием вносит едва заметную кислинку, улучшая вкусовые качества блюд, особенно тех, содержащих рыбу или сыр.

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