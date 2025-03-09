Зато опытные хозяйки настойчиво отстаивают эту практику. Так что же делать – просеивать или нет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Novosti24.

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Зачем просеивать муку

Необходимость просеивания выходит за рамки простого желания очистить ее. Хотя эта процедура не может существенно улучшить чистоту, она играет решающую роль в оксигенации. Этот процесс эффективно насыщает продукт кислородом, способствуя повышению его общего качества.

Добавление просеянной муки в тесто для блинов значительно улучшает текстуру блюда. Так, блюдо получается более мягким, рыхлым и нежным.



Надо ли просеивать муку для блинов / Фото Unsplash

Кроме того, просеянный ингредиент улучшает способность дрожжей активироваться в тесте. Однако учитывать это нужно только в том случае, когда эти дрожжи упоминаются в рецепте блинов.

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