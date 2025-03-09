Натомість досвідчені господині наполегливо відстоюють цю практику. То що ж робити – просіювати чи ні, розповідає 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Навіщо просіювати борошно

Необхідність просіювання виходить за рамки простого бажання очистити його. Хоча ця процедура не може суттєво покращити чистоту, вона відіграє вирішальну роль в оксигенації. Цей процес ефективно насичує продукт киснем, сприяючи підвищенню його загальної якості.

Додавання просіяного борошна в тісто для млинців значно покращує текстуру страви. Так, страва виходить більш м'якою, пухкою та ніжною.



Чи треба просіювати борошно для млинців / Фото Unsplash

Крім того, просіяний інгредієнт покращує здатність дріжджів активуватися в тісті. Однак враховувати це потрібно тільки в тому випадку, коли ці дріжджі згадуються в рецепті млинців.

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