Річ у тім, що шеф-кухарі часто використовують способи, незнайомі багатьом господинь. Озброївшись цими важливими лайфхаками, будь-хто зможе без особливих зусиль відтворити "ресторанну" картоплю на власній кухні, пише 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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У чому полягає хитрість

У стандартній процедурі приготування рекомендується чистити картоплю перед тим, як її готувати. Очищену картоплю слід занурити в холодну воду приблизно на 7 хвилин, щоб забезпечити оптимальну текстуру.

Однак є 3 важливі нюанси, які слід враховувати під час цього процесу. Якщо проігнорувати хоча б один із цих факторів, можна не досягти бажаної хрусткої скоринки на готовій страві:

По-перше, дуже низька температура: вода має бути практично крижаною.

По-друге, використовується солона вода. Тому не забудьте додати сіль у воду, в яку збираєтесь покласти картоплю.

По-третє, після завершення "водної процедури" коренеплід слід "обробити" рослинною олією.



Як приготувати хрустку картоплю, як у ресторані / Фото Unsplash

Лише тоді картоплю треба викладати на деко й ставити в духовку для приготування. Тепер ваша картопля матиме апетитну та хрустку скоринку, як в ресторані.

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