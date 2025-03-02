І полягає вона у використанні цукрової пудри. Кухарі використовують її в процесі обсмажування м'яса, щоб скоринка вийшла апетитною і соковитою, пише 24 Канал з посиланням на Woman24.

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Для чого і коли саме додавати до м'яса цукрову пудру

Прагнучи досягти привабливої скоринки на приготованому м'ясі, кухарі застосовують методи, які гарантують, що поверхня м'яса буде добре підготовлена до того, як воно потрапить на сковороду. І мовиться про цукрову пудру.

Існує два методи її застосування, які відрізняються лише у способі нанесення:

Перед тим, як покласти його на розпечену сковорідку, злегка притрусити поверхню м'яса цукровою пудрою.

Висипати цукрову пудру на тарілку, а потім покласти в неї м'ясо, притискаючи рукою. Цей метод ефективніший.

Використання будь-якого із цих методів гарантує, що м'ясо буде ароматним і соковитим, а головне з апетитною скоринкою.

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