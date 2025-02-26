Певні продукти під час натирання просто прилипають до терки, й вимити їх потім майже нереально. Як з цим впоратися, й до чого тут олія, розповідає 24 Канал з посиланням на zhenskiy.

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Навіщо змащувати терку олією

Мовиться про проблеми, пов'язані з натиранням плавленого сиру на тертці. Цей інгредієнт, який часто використовується в салатах, супах і різних стравах, має тенденцію прилипати до поверхні терки і розбиватися на великі шматки при натиранні.

Щоб розв'язати цю проблему, багато господинь кладуть плавлений сир у морозильну камеру. Хоча цей метод робить продукт твердішим і легше натирається на тертці, він не вирішує ситуацію повністю.



Як легко натерти плавлений сир / Ілюстративне фото / Unsplash

Оскільки кухарі продовжують шукати рішення, пошук ідеального способу натерти на тертці не припиняється. Тому хитромудрі вирішили нанести звичайну олію на гостру поверхню терки, щоб покращити її роботу. Для цієї мети підійде будь-який варіант – соняшникова, оливкова, кунжутна або лляна.

Так було розроблено просту технологію, яка дозволяє легко натерти плавлений сир на тертці. Цей метод дає сиру плавно ковзати по поверхні терки. В результаті – чистий процес натирання без будь-яких залишків.

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