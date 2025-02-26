Определенные продукты во время натирания просто прилипают к терке, и вымыть их потом почти нереально. Как с этим справиться, и при чем здесь растительное масло, рассказывает 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.

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Зачем смазывать терку растительным маслом

Речь идет о проблемах, связанных с натиранием плавленого сыра на терке. Этот ингредиент, который часто используется в салатах, супах и различных блюдах, имеет тенденцию прилипать к поверхности терки и разбиваться на крупные куски при натирании.

Чтобы решить эту проблему, многие хозяйки кладут плавленый сыр в морозильную камеру. Хотя этот метод делает продукт тверже и легче натирается на терке, он не решает ситуацию полностью.



Как легко натереть плавленый сыр / Иллюстративное фото / Unsplash

Поскольку повара продолжают искать решение, поиск идеального способа натереть на терке не прекращается. Поэтому хитроумные решили нанести обычное растительное масло на острую поверхность терки, чтобы улучшить ее работу. Для этой цели подойдет любой вариант – подсолнечное, оливковое, кунжутное или льняное.

Так была разработана простая технология, которая позволяет легко натереть плавленый сыр на терке. Этот метод дает сыру плавно скользить по поверхности терки. В результате – чистый процесс натирания без каких-либо остатков.

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