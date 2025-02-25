Але інколи немає часу стояти й нарізати їх на кубики. Не біда – 24 Канал розповідає як за кілька секунд подрібнити яйця для салату. З цими способами ви ще й самі зможете контролювати ступінь подрібнення яєць.
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Як швидко порізати варені яйця на салат
- Перший спосіб
Для виконання цього простого завдання вам знадобляться варені яйця, ніж і чашка.
Помістіть яйця в чашку, і швидко маневруйте ножем від одного краю до іншого, щоб ефективно подрібнити яйця.
- Другий спосіб
У кулінарній техніці, яка набирає популярності, рекомендується взяти варене яйце і покласти його в сітку. Застосовуючи тиск, яйце можна ефективно протиснути крізь сітку, в результаті чого воно перетвориться на дрібно розбиті шматочки.
- Третій спосіб
Якщо вам потрібно швидко нарізати багато яєць, то покладіть їх у посудину, візьміть картоплем'ялку (товкачку для пюре) і давіть яйця. Так яйця вдасться подрібнити швидко і рівномірно, що ідеально для салату.
Можна подрібнити яйця за допомогою товкачки: дивіться відео
- Четвертий спосіб
Також експерти рекомендують розрізати яйце навпіл перед тим, як використовувати слайсер для яєць.
Якщо притиснути сітку-яйцерізку до розрізаного навпіл яйця, він ефективно розділить його на маленькі, рівномірні шматочки.
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