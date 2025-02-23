Хрусткі деруни найкраще смакують зі сметаною. Ця страва завжди буде смачною та апетитною, якщо знати декілька "секретів". Як правильно смажити деруни розповідає 24 Канал з посиланням на Lady.

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Як правильно смажити деруни

При приготуванні дерунів кулінари наголошують на важливості використання якісних інгредієнтів. Зокрема, дуже важливо вибирати картоплю з високим вмістом крохмалю, оскільки молоді сорти вважаються непридатними для цієї страви.

Правильна картопля – ключ до досягнення бажаного смаку та текстури дерунів.

Деякі господині додають цибулю до тіста. Однак, експерти застерігають від надмірного вживання, рекомендуючи збалансований підхід. На 2 порції ідеальні інгредієнти включають 3 – 4 великі бульби та одну цибулину, а також два яйця, спеції та сіль до смаку.

Також, що для багатьох дивно, деруни варто готувати без борошна, отримуючи тонку та хрустку текстуру. Але головне не помилитися зі ступенем просмажування і не пересушити – не варто ставити страву на надто великий вогонь.

Смажити картопляні оладки слід на розігрітій сковороді з олією до появи золотистої скоринки. Після приготування їх треба зняти зі сковороди й викласти на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб ввібрати надлишки олії.

Смачних вам дерунів!

А ви знаєте: як смажити картоплю без олії.