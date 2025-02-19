На смак така страва практично нічим не відрізняється від тої, яку готують на олії. Як смажити картоплю без олії розповідає 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як нешкідливо посмажити картоплю

Слід почати з ретельного миття та чищення картоплі, перш ніж нарізати її невеликими, рівномірними шматочками. Дуже важливо, щоб шматочки були приблизно однакового розміру, оскільки це сприяє рівномірному прожарюванню з усіх боків і покращує візуальну привабливість готової страви.

Далі треба взяти сковорідку і поставити її на середній вогонь, й ретельно прогріти.

Головний секрет – помістивши картоплю на суху сковороду, треба додати приблизно 50 – 70 мілілітрів води перед тим, як накрити її кришкою. Так утворюється пара, яка розм'якшує овочі й прискорює процес приготування. Примітно, що цей метод також запобігає прилипанню картоплі до сковорідки.

Приблизно через 10 хвилин картопля досягне бажаної м'якості. На цьому етапі більша частина води має випаруватися. Шеф-кухарі рекомендують додати свіжу зелень, цибулю та улюблені спеції для підсилення смаку страви.

Після цього зняти кришку і продовжувати смажити картоплю ще 7 – 10 хвилин, до утворення апетитної золотисто-коричневої скоринки.

А ви знаєте: як посмажити картоплю, щоб не прилипала.