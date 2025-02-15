Такий сценарій виникає тоді, коли покрокове приготування – неправильне. Як посмажити картоплю зі скоринкою, але щоб вона не прилипала, розповідає 24 Канал з посиланням на zhenskiy.

Читайте також Не пригорить і не "втече": як правильно кип'ятити молоко

Як посмажити картоплю, щоб не прилипала до сковорідки

Експерти рекомендують простий лайфхак для запобігання пригоранню картоплі під час смаження. Зануривши картоплю в окріп на короткий термін перед приготуванням, можна ефективно видалити крохмаль, який спричиняє прилипання.

А головний лайфхак у тому, щоб не класти картоплю одразу в сковороду. Замість цього варто спочатку поставити її на плиту, увімкнути вогонь і дати розігрітися.



Як посмажити апетитну картоплю, щоб вона не прилипала до сковороди / Фото Unsplash

Тоді на дно сковорідки треба насипати кілька щіпок солі, влити олію і дати їй розігрітися. Нарешті, додати картоплю.

Повірте, цей метод дасть несподівані результати і приємно здивує.

А ви знаєте: що робити, якщо пересолили їжу.