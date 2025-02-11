Експерти кажуть, що необов'язково викидати пересолену страву, адже існують методи, які допоможуть її врятувати. Що робити з пересоленими стравами розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Що робити якщо пересолили суп

В одній кулінарних порад експерти стверджують, що один з найпростіших способів врятувати надмірно солоний суп – розбавити його водою. Однак, такий підхід може поставити під загрозу бажану густоту супу. Як варіант, кухарі можуть злити частину бульйону і замінити його несолоним бульйоном або водою, щоб досягти більш збалансованого смаку.

Ще одним ефективним рішенням є використання яєчних білків: якщо вбити їх у суп і перемішати, білок допоможе поглинути надлишок солі. Згодом яєчні білки можна видалити шумівкою.

Також у пересолений суп можна додати рис – він добре вбирає сіль. Рис загорнути в марлю і опустити в каструлю на 15 хвилин. Потім марлю з крупою можна вийняти. Так ви не тільки виправите смак супу, але і приготуєте гарнір.

Як врятувати пересолену крупу

Надмірний вміст солі в таких популярних крупах, як гречка, рис і булгур, можна ефективно виправити. Один із методів полягає у приготуванні додаткової порції каші без солі, а потім змішуванні її з пересоленою порцією. Але такий підхід призведе до того, що розмір порції буде більшим, ніж передбачалося.

Покращити смакові якості страви можна і шляхом додавання несолоних смажених овочів, грибів або м'яса. Наприклад, такі інгредієнти, як морква та картопля, відомі своєю здатністю поглинати надлишок солі.



Як врятувати пересолений рис / Фото Unsplash

Що робити з пересоленим м'ясом і овочами

Експерти припускають, що кислота або цукор можуть ефективно нейтралізувати страви, які були пересолені. Для тих, хто хоче виправити пересолену страву, рекомендується додавати лимонний сік, томатну пасту, свіжі помідори, цукор або мед, якщо це дозволяє рецепт.

Додавання молока та молочних продуктів також може ефективно врівноважити надмірно солоні страви. Шеф-кухарам варто розглянути можливість тушкування інгредієнтів у сметані або вершках, залежно від вимог страви. Крім того, зелень, така як петрушка та шпинат, як відомо, поглинає надлишок солі.

Ще одна практична порада полягає у використанні нарізаної картоплі, яка може витягнути солоність – просто видаліть картоплю, як тільки вона вбере надлишок солі.

А ви знаєте: як правильно різати м'ясо для смаження.