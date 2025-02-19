На вкус такое блюдо практически ничем не отличается от того, которое готовят на масле. Как жарить картофель без масла рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Как безвредно пожарить картофель

Следует начать с тщательного мытья и чистки картофеля, прежде чем нарезать его небольшими, равномерными кусочками. Очень важно, чтобы кусочки были примерно одинакового размера, поскольку это способствует равномерному прожариванию со всех сторон и улучшает визуальную привлекательность готового блюда.

Далее надо взять сковородку и поставить ее на средний огонь, и тщательно прогреть.

Главный секрет – поместив картофель на сухую сковороду, надо добавить примерно 50 – 70 миллилитров воды перед тем, как накрыть ее крышкой. Так образуется пар, который размягчает овощи и ускоряет процесс приготовления. Примечательно, что этот метод также предотвращает прилипание картофеля к сковородке.

Примерно через 10 минут картофель достигнет желаемой мягкости. На этом этапе большая часть воды должна испариться. Шеф-повара рекомендуют добавить свежую зелень, лук и любимые специи для усиления вкуса блюда.

После этого снять крышку и продолжать жарить картофель еще 7 – 10 минут, до образования аппетитной золотисто-коричневой корочки.

А вы знаете: как пожарить картошку, чтобы не прилипала.