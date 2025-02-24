Виявляється, тісто у горілці – запорука смачної та пишної випічки. Саме цей компонент може стати тим, завдяки якому друзі заздрять вашим кулінарним творінням, пише 24 Канал.
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Навіщо додавати в тісто горілку
Кулінари рекомендують додавати ром або коньяк до солодкої випічки, а для солоних – звичайну горілку.
Причини, через які варто додавати алкоголь у випічку:
- Швидке випаровування алкоголю при підвищених температурах призводить до більш аерованого тіста. Цей процес підвищує пухкість випічки, в результаті чого вона набуває легшої текстури.
- Додавання горілки до тіста може значно покращити його властивості підійматися. Це розв'язує поширену проблему пласкої та опалої випічки.
- Хрумка випічка (наприклад, хмиз або чебуреки) вийдуть більш хрусткими.
- Випічка не сохне і черствітиме довше, якщо додати в тісто трохи спиртного напою.
- А пироги та кекси легше пропікатимуться і матимуть рівний та апетитний вигляд.
- Невелика кількість ароматного алкоголю, наприклад, рому або коньяку покращує смак тіста.
Як додавати алкоголь
Експерти рекомендують додавати від однієї чайної до однієї столової ложки спиртних напоїв на кожен кілограм тіста.
В дріжджове тісто додавання горілки повинне бути на етапі вже піднятого тіста разом з яйцями й маслом, перед тим, як просіяти туди борошно. У тісто без дріжджів рекомендується додавати горілку в процесі замішування, після чого дати йому відпочити.
А ви знаєте: що краще додавати в сирники – борошно чи манку.