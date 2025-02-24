Виявляється, тісто у горілці – запорука смачної та пишної випічки. Саме цей компонент може стати тим, завдяки якому друзі заздрять вашим кулінарним творінням, пише 24 Канал.

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Навіщо додавати в тісто горілку

Кулінари рекомендують додавати ром або коньяк до солодкої випічки, а для солоних – звичайну горілку.

Причини, через які варто додавати алкоголь у випічку:

Швидке випаровування алкоголю при підвищених температурах призводить до більш аерованого тіста. Цей процес підвищує пухкість випічки, в результаті чого вона набуває легшої текстури.



Додавання горілки до тіста може значно покращити його властивості підійматися. Це розв'язує поширену проблему пласкої та опалої випічки.



Хрумка випічка (наприклад, хмиз або чебуреки) вийдуть більш хрусткими.



Випічка не сохне і черствітиме довше, якщо додати в тісто трохи спиртного напою.



А пироги та кекси легше пропікатимуться і матимуть рівний та апетитний вигляд.



Невелика кількість ароматного алкоголю, наприклад, рому або коньяку покращує смак тіста.

Як додавати алкоголь

Експерти рекомендують додавати від однієї чайної до однієї столової ложки спиртних напоїв на кожен кілограм тіста.

В дріжджове тісто додавання горілки повинне бути на етапі вже піднятого тіста разом з яйцями й маслом, перед тим, як просіяти туди борошно. У тісто без дріжджів рекомендується додавати горілку в процесі замішування, після чого дати йому відпочити.

А ви знаєте: що краще додавати в сирники – борошно чи манку.