Як наслідок, це призводить до витікання ароматного м'ясного соку. Але досвідчені кулінари опанували метод, який гарантує, що вареники та пельмені залишаться цілими під час приготування, передає 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Навіщо пельмені та вареники промивають перед варінням

Багато господинь часто промивають заморожені пельмені та вареники водою перед приготуванням. Це допомагає продукту акліматизуватися у воді, що забезпечує кращий процес приготування – так вони не потріскають і начинка залишиться недоторканою.

Також обробка водою не лише забезпечує м'яке замочування, але й допомагає прогріти вареники чи пельмені, покращуючи їхню текстуру та смак.

При цьому, якщо вироби були правильно заморожені та зберігаються в розсипчастому вигляді, промивати їх перед варінням необов'язково.

Як правильно це робити?

Якщо ви все ж таки наважилися спробувати промити їх перед варінням, то робіть це правильно, щоб не пошкодити тісто:

Використовуйте холодну воду – у жодному разі не теплу або гарячу, інакше тісто розм'якне і може почати розвалюватися.

– у жодному разі не теплу або гарячу, інакше тісто розм'якне і може почати розвалюватися. Промивайте порціями – не варто засипати всю пачку відразу, краще промивати невеликими порціями, щоб не зламати вироби.

– не варто засипати всю пачку відразу, краще промивати невеликими порціями, щоб не зламати вироби. Швидко занурюйте – якщо тісто надто ніжне, можна занурити вироби в миску з холодною водою і відразу вийняти, щоб вони не розм'якли.

– якщо тісто надто ніжне, можна занурити вироби в миску з холодною водою і відразу вийняти, щоб вони не розм'якли. Дайте обсохнути – перед варінням можна злегка струсити або промокнути паперовим рушником, якщо на поверхні залишилося занадто багато води. Одразу після цього слід кидати в киплячу воду.

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