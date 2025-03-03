Дело в том, что шеф-повара часто используют способы, незнакомые многим хозяйкам. Вооружившись этими важными лайфхаками, любой сможет без особых усилий воспроизвести "ресторанную" картошку на собственной кухне, пишет 24 Канал со ссылкой на Novosti24.

Читайте также Совсем не мед: этот неожиданный ингредиент превратит кожуру мяса в суперкорочку

В чем заключается хитрость

В стандартной процедуре приготовления рекомендуется чистить картофель перед тем, как его готовить. Очищенный картофель следует погрузить в холодную воду примерно на 7 минут, чтобы обеспечить оптимальную текстуру.

Однако есть 3 важных нюанса, которые следует учитывать во время этого процесса. Если проигнорировать хотя бы один из этих факторов, можно не достичь желаемой хрустящей корочки на готовом блюде:

Во-первых, очень низкая температура: вода должна быть практически ледяной.

Во-вторых, используется соленая вода. Поэтому не забудьте добавить соль в воду, в которую собираетесь положить картофель.

В-третьих, после завершения "водной процедуры" корнеплод следует "обработать" растительным маслом.



Как приготовить хрустящий картофель, как в ресторане / Фото Unsplash

Только тогда картофель надо выкладывать на противень и ставить в духовку для приготовления. Теперь ваш картофель будет иметь аппетитную и хрустящую корочку, как в ресторане.

А вы знаете: зачем моют пельмени и вареники перед варкой перед варкой.