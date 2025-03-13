Повірте, різницю ви помітите відразу. Тож, навіщо в тісто додають горілку розповідає 24 Канал з посиланням на @kuskus.tv.
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Навіщо насправді в тісто додають горілку
Додавання горілки до тіста – це запорука для отримання смачної та пишної випічки.
А ви знали, що алкоголь дійсно зробить вашу випічку ще смачнішою. Бо, наприклад, горілка є ефективним розпушувачем,
– кажуть експерти.
Одна ложка цього продукту на один кілограм тіста значно покращить текстуру вашого дріжджового тіста, в результаті чого воно стане помітно пухкішим і повітрянішим.
Ось ще декілька причин додати в тісто горілку:
- хрустка випічка (наприклад, хмиз або чебуреки) вийдуть більш хрусткими;
- тісто, в якому міститься горілка, підніметься швидше і краще;
- випічка не буде сохнути й черствіти довше.
Кулінари радять для солодкої випічки використовувати ром або коньяк, а для солоної – просту горілку.
А ви знаєте: чи треба просіювати борошно для млинців.