Повірте, різницю ви помітите відразу. Тож, навіщо в тісто додають горілку розповідає 24 Канал з посиланням на @kuskus.tv.

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Навіщо насправді в тісто додають горілку

Додавання горілки до тіста – це запорука для отримання смачної та пишної випічки.

А ви знали, що алкоголь дійсно зробить вашу випічку ще смачнішою. Бо, наприклад, горілка є ефективним розпушувачем,

– кажуть експерти.

Одна ложка цього продукту на один кілограм тіста значно покращить текстуру вашого дріжджового тіста, в результаті чого воно стане помітно пухкішим і повітрянішим.

Ось ще декілька причин додати в тісто горілку:

хрустка випічка (наприклад, хмиз або чебуреки) вийдуть більш хрусткими;

тісто, в якому міститься горілка, підніметься швидше і краще;

випічка не буде сохнути й черствіти довше.

Кулінари радять для солодкої випічки використовувати ром або коньяк, а для солоної – просту горілку.

А ви знаєте: чи треба просіювати борошно для млинців.