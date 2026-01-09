Сыр – замечательная основа для аппетитной намазки, благодаря которой вы будете ждать перекус с особым нетерпением. 24 Канал предлагает сделать запасы для вкусного перерыва по рецепту портала Cookpad.

Как сделать вкусную сырную намазку?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов твердого сыра;

– 100 граммов кисломолочного сыра;

– 1 средний зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки густой сметаны;

– соль и перец по вкусу;

– укроп или зеленый лук.

Быстрое спасение от голода / Фото "Папина еда"

Приготовление:

Натрите твердый сыр на мелкой терке – чем мельче стружка, тем однороднее будет консистенция намазки. Творог переложите в миску и слегка разомните ложкой. Добавьте натертый твердый сыр и аккуратно перемешайте, чтобы масса оставалась воздушной, а не взбитой. Измельчите чеснок как можно мельче или пропустите через пресс. Добавьте его к творожной массе, после чего введите сметану. Она свяжет ингредиенты и сделает намазку пластичной. Посолите и поперчите по вкусу и добавьте измельченную зелень. Добавьте мелко нарезанную зелень в конце, Накройте намазку пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.

Как купить качественный творог?

Натуральный творог должен быть четкого белого цвета, возможен кремовый оттенок. Запах – легкий кисломолочный аромат, подсказывает Smakosze.

Если же покупаете сыр в упаковке, то в составе должны быть только молоко, закваска и иногда сычужный фермент, иногда – хлористый кальций. Наличие сои, пальмового масла или консервантов – тревожный сигнал.

