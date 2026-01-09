Сыр – замечательная основа для аппетитной намазки, благодаря которой вы будете ждать перекус с особым нетерпением. 24 Канал предлагает сделать запасы для вкусного перерыва по рецепту портала Cookpad.
Как сделать вкусную сырную намазку?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов твердого сыра;
– 100 граммов кисломолочного сыра;
– 1 средний зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки густой сметаны;
– соль и перец по вкусу;
– укроп или зеленый лук.
Быстрое спасение от голода / Фото "Папина еда"
Приготовление:
- Натрите твердый сыр на мелкой терке – чем мельче стружка, тем однороднее будет консистенция намазки.
- Творог переложите в миску и слегка разомните ложкой.
- Добавьте натертый твердый сыр и аккуратно перемешайте, чтобы масса оставалась воздушной, а не взбитой.
- Измельчите чеснок как можно мельче или пропустите через пресс. Добавьте его к творожной массе, после чего введите сметану. Она свяжет ингредиенты и сделает намазку пластичной.
- Посолите и поперчите по вкусу и добавьте измельченную зелень. Добавьте мелко нарезанную зелень в конце,
- Накройте намазку пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.
Как купить качественный творог?
Натуральный творог должен быть четкого белого цвета, возможен кремовый оттенок. Запах – легкий кисломолочный аромат, подсказывает Smakosze.
Если же покупаете сыр в упаковке, то в составе должны быть только молоко, закваска и иногда сычужный фермент, иногда – хлористый кальций. Наличие сои, пальмового масла или консервантов – тревожный сигнал.
