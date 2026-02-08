Если у вас есть дома блендер, то приготовление любимых драников теперь будет делом нескольких минут. Добавьте немного больше яиц и куриное филе – и вы почувствуете новый уровень нежности и сытности блюда, рассказывает TikTok tak.smachno.tyt.

Как приготовить нежные и сытные драники?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– картофель;

– лук;

– яйца;

– мука;

– специи;

– куриное филе.

Готовим аппетитные драники без лишних усилий: видео

Приготовление:

Картофель, яйца и лук перебиваем в блендере. Добавляем немного муки и специи, хорошо перемешиваем. Добавляем мелко нарезанное куриное филе и еще раз перемешиваем. Жарим драники на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.

Какой картофель выбирать на драники?

Для идеальных драников главным критерием выбора является высокое содержание крахмала. Именно крахмал отвечает за то, чтобы тесто держало форму без избытка муки, а сами блины имели ту самую правильную текстуру, а не превращались в "резиновую" массу, рассказывает Smakosze.

Лучше всего для драников подходит картофель с желтой или кремовой серединкой. Как правило, такие сорта содержат больше крахмала. Корнеплоды с белой мякотью чаще бывают водянистыми, что заставляет хозяек добавлять много муки, что сделает блюдо "забитым".

Также обращайте внимание на кожуру: она должна быть шероховатой, грубой и коричневой. Гладкая, тонкая и блестящая кожура обычно свойственна молодому картофелю или сортам для варки в салат.

