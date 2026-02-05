Рипляники - это традиционное и очень сытное блюдо закарпатской кухни, которое происходит от диалектного названия картофеля – "репа". По сути это аппетитные пирожки из картофельного пюре, которые вы легко можете воспроизвести по рецепту с TikTok vova.varit.

Как приготовить рипляники?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм отварного картофеля;

– 200 – 300 граммов муки;

– соль по вкусу;

начинка:

– 300 – 400 граммов квашеной капусты;

– 2 лука;

– масло для жарки;

– перец, тмин, кориандр по вкусу;

– 50 – 100 миллилитров воды.

Готовим знаменитые рипляники: видео

Приготовление:

Натрите отваренный картофель на мелкой или средней терке и слегка посолите его. Постепенно добавляйте муку, замешивая податливое эластичное тесто, и оставьте его "отдохнуть" на 10 – 15 минут. Для приготовления начинки пассеруйте лук на сковороде до появления золотистого цвета, после чего выложите к нему квашеную капусту. Добавьте любимые специи, немного воды и тушите смесь, пока капуста не станет мягкой. Раскатайте подготовленное тесто в пласт и вырежьте из него кружочки. На центр каждой заготовки выложите порцию капустной начинки и плотно соедините края, придавая форму вареников. Обжаривайте готовые изделия на разогретом масле с обеих сторон, пока они не покроются аппетитной хрустящей корочкой.

Как лучше всего варить картофель на пирожки?

Чтобы картофельное тесто было послушным и не требовало избытка муки, картофель нужно варить с особым подходом. Лучше всего сварить картофель "в мундирах", ведь кожура удержит весь крахмал внутри картофеля, благодаря чему пюре будет эластичным, советует Przyslij przepis.

Если же вы предпочитаете варить почищенную картошку, то нужно заливать ее так, чтобы вода лишь немного покрывала овощи. Чем дольше картофель варится – тем более водянистой она становится, что впоследствии заставит вас добавлять немало муки.

Также после приготовления лучше поставить картофель на маленький огонь и удалить остатки влаги. Ориентируйтесь на легкий белый налет на дне кастрюли – это сигнал, что картофель стал идеально сухим для теста.

