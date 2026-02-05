Запеченное молоко, или молозиво – это незаслуженно забытый десерт, который неожиданно снова ворвался в тренды. Как насладиться его вкусом без лишних усилий – рассказывает портал Cookpad.

Как сделать запеченное молоко?

Время: 45 минут

Порций: 8

Ингредиенты:

– 1,5 литра молока;

– 1 стакан сахара;

– 5 – 6 яиц.

Забытое лакомство / Фото Kokl

Приготовление:

Тщательно взбейте яйца миксером до однородности, после чего процедите их через мелкое сито. Добавьте сахарный песок, щепотку ванили и немного соли. Влейте яичную смесь в молоко и интенсивно перемешайте все вместе, пока кристаллы сахара полностью не исчезнут. Возьмите форму для запекания и заполните ее приготовленной массой только наполовину, чтобы оставить место для поднятия. Поместите форму в разогретую до 180 и выпекайте 30 – 40 минут.

Как получить красивую корочку?

Яркая и хрустящая корочка может стать особенностью этого десерта. И получить ее можно очень просто, рассказывает Smakosze.

Нужно лишь посыпать десерт тонким слоем сахарной пудры за 5 минут до завершения приготовления. Так молозиво будет слаще и получит идеальную корочку.

