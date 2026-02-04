Если нет времени колдовать над оригинальным чизкейком, стоит обратить внимание на его упрощенный японский аналог. Вкус не будет идентичным, но удовольствие гарантировано, рассказывает TikTok kruchkov_.
Не пропустите Десерт как "Птичье молоко" за 10 минут: в магазин за сладким больше не пойдете
Как приготовить "японский чизкейк"?
- Время: 5 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм греческого йогурта;
– 400 граммов любимого печенья.
Изысканный десерт за считанные минуты: видео
Приготовление:
- Йогурт хорошо перемешиваем и перекладываем в емкость.
- Выкладываем печенье "стоя" так, чтобы можно было покрыть его йогуртом.
- Ставим на несколько часов в холодильник – и дело сделано!
Как можно улучшить этот десерт?
Добавьте к йогурту сыр Филадельфия или сливки. Это сделает основу более сбалансированной и нежной, подсказывает Fajne gotowanie.
А еще не лишним будет макать печенье в холодный кофе перед погружением в основу. Это улучшит текстуру десерта и придаст ему новые вкусовые нотки.
Какие десерты попробовать?
Бюджетная "Пьяная вишня" от Лилии Цвит точно вас приятно удивит.
А еще вы легко можете сделать знаменитый "Киевский" торт.