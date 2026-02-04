Если нет времени колдовать над оригинальным чизкейком, стоит обратить внимание на его упрощенный японский аналог. Вкус не будет идентичным, но удовольствие гарантировано, рассказывает TikTok kruchkov_.

Как приготовить "японский чизкейк"?

Время : 5 минут + застывание

: 5 минут + застывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм греческого йогурта;

– 400 граммов любимого печенья.

Изысканный десерт за считанные минуты: видео

Приготовление:

Йогурт хорошо перемешиваем и перекладываем в емкость. Выкладываем печенье "стоя" так, чтобы можно было покрыть его йогуртом. Ставим на несколько часов в холодильник – и дело сделано!

Как можно улучшить этот десерт?

Добавьте к йогурту сыр Филадельфия или сливки. Это сделает основу более сбалансированной и нежной, подсказывает Fajne gotowanie.

А еще не лишним будет макать печенье в холодный кофе перед погружением в основу. Это улучшит текстуру десерта и придаст ему новые вкусовые нотки.

