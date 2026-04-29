Книга рекордов Гиннеса пополнилась новым достижением. В Лондоне сделали тирамису, гигантские размеры которого поражают, рассказывает BBC.

Что известно о тирамису-рекордсмене?

Над созданием гигантского десерта длиной 440,6 метра в течение 2 суток работала сотня итальянских шефов. Этот результат существенно превзошел предыдущий мировой рекорд в 273,5 метра – он принадлежал итальянской компании Galbani.

Команде удалось соблюсти все правила Книги рекордов Гиннеса / Фото BBC

В соответствии со строгими требованиями Книги рекордов Гиннеса, тирамису собирали непосредственно на месте события, использовав впечатляющее количество ингредиентов: около 150 тысяч палочек савоярди и 20 тысяч яиц.

Свою победу кондитеры решили зафиксировать в Великобритании. Выполнение десерта посвятили британскому монарху и его семье, украсив кондитерский шедевр сверху большой декоративной короной с золотистым отливом.

Как приготовить тирамису?

Если хотите напомнить вкус невероятного десерта – воспользуйтесь рецептом портала Shuba. Это классика, которая удается всегда и всем.

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов маскарпоне;

– 6 яиц;

– 20 штук печенья савоярди;

– 300 миллилитров кофе эспрессо;

– 150 граммов сахара;

– 2 столовые ложки какао.

Приготовление:

Для начала приготовьте порцию крепкого эспрессо и оставьте его до полного остывания. Пока кофе остывает, тщательно отделите желтки от белков и взбейте их с сахаром до получения пышной светлой массы, после чего деликатно подмешайте сыр маскарпоне до состояния однородного крема. Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до устойчивых пиков и порционно введите их в творожную основу, осторожно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить легкость. Каждую палочку савоярди окунайте в кофе буквально на пару секунд и выкладывайте плотным слоем на дно формы, чередуя печенье с воздушным кремом. Завершите десерт финальным слоем сливочной массы и оставьте его в холодильнике на ночь для идеальной пропитки, а непосредственно перед подачей щедро притрусите какао-порошком.

