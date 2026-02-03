Главная особенность "Киевского" торта – уникальное сочетание текстур, которое создает совершенную гармонию. Попробуйте сделать его по рецепту портала "Смакуем" – и у вас получится не хуже, чем в известных кондитерских!

Как приготовить "Киевский" торт?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 10 белков;

– щепотка соли;

– 240 граммов сахара;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– 5 столовых ложек кукурузного крахмала;

– 200 граммов фундука;

крем:

– 10 желтков;

– 250 граммов сахара;

– 250 миллилитров молока;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 400 граммов мягкого сливочного масла;

– ароматизатор рома по вкусу;

– 1 – 2 столовые ложки какао-порошка.

Торт, знакомый с детства / Скриншот из видео Лизы Глинской

Приготовление:

Отделите белки от желтков и взбейте их до легкой пены. Добавьте щепотку соли и продолжайте взбивать до плотных пиков. Постепенно всыпайте сахар и ванильный сахар, добиваясь гладкой, блестящей массы, после чего введите несколько капель лимонного сока. Фундук измельчите и осторожно вмешайте вместе с кукурузным крахмалом в белковую смесь, двигаясь лопаткой снизу вверх. Распределите массу на две формы с пергаментом и подсушите коржи в духовке при температуре 120 – 130 градусов до полного высыхания. Дайте им хорошо остыть, желательно в течение суток. Для крема желтки разотрите с сахаром и ванилью до светлого цвета, влейте молоко и прогрейте до загустения, не кипятя. Остудите. Сливочное масло взбейте до пышности, частями добавьте заварную основу и ароматизируйте ромом. Часть крема смешайте с какао. Соберите торт, промазывая коржи кремом, покройте верх и бока шоколадной массой и украсьте орехами, крошкой или классическим декором.

Какие есть ошибки в приготовлении "Киевского" торта?

Яичные белки должны немного постоять, "закваситься" в течение нескольких часов, пока на поверхности не появятся мелкие пузырьки. Если взять свежие, только что разбитые белки, корж получится слишком хрупким или просто осядет, рассказывает Kuchnia.

Орехи не стоит молоть слишком мелко. Они должны стать ощутимыми кусочками, поэтому вместо блендера лучше использовать нож или скалку.

А еще не стоит спешить и повышать температуру во время подсушивания коржей. Они просто превратятся в горелое безе, которое внутри буду липким. Лучше снизить температуру и дать им больше времени.

