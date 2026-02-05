Запечене молоко, або молозиво – це незаслужено забутий десерт, який неочікувано знову увірвався в тренди. Як насолодитися його смаком без зайвих зусиль – розповідає портал Cookpad.
Як зробити запечене молоко?
Час: 45 хвилин
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1,5 літра молока;
– 1 стакан цукру;
– 5 – 6 яєць.
Забутий смаколик / Фото Kokl
Приготування:
- Ретельно збийте яйця міксером до однорідності, після чого процідіть їх крізь дрібне сито.
- Додайте цукровий пісок, дрібку ванілі та трохи солі.
- Влийте яєчну суміш у молоко та інтенсивно перемішайте все разом, поки кристали цукру повністю не зникнуть.
- Візьміть форму для запікання та заповніть її приготованою масою лише наполовину, щоб залишити місце для підняття.
- Помістіть форму у розігріту до 180 та випікайте 30 – 40 хвилин.
Як отримати красиву скоринку?
Яскрава й хрустка скоринка може стати особливістю цього десерту. І отримати її можна дуже просто, розповідає Smakosze.
Потрібно лише посипати десерт тонким шаром цукрової пудри за 5 хвилин до завершення приготування. Так молозиво буде солодшим та отримає ідеальну скоринку.
