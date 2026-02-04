Сочный фарш и крепкое тесто – два обязательных условия в приготовлении пельменей. И если с фаршем проблем не возникает, то о тесте этого не скажешь. Как избежать забот и всегда получать идеальный результат – рассказывает портал Cookpad.

К теме Это не укроп или лавровый лист: что сделает пельмени вкусными и ароматными

Как сделать тесто на пельмени?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 125 миллилитров воды;

– 125 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 500 граммов муки.

Удачное тесто – идеальные пельмени / Фото Freepik

Приготовление:

Достаньте молоко из холодильника заранее, ведь все жидкие ингредиенты должны быть немного теплее комнатной температуры. Сначала растворите соль в воде, а уже после этого влейте туда молоко. Тщательно взбейте полученную смесь венчиком, добавьте масло и вбейте яйца, продолжая работать венчиком до появления легкой пышности. Муку обязательно просейте и добавляйте в жидкость небольшими порциями, параллельно вымешивая массу ложкой. Когда основа станет достаточно плотной, переложите ее на стол и вымешивайте руками в течение 15 минут. Готовое тесто накройте пленкой и оставьте настояться.

Почему молоко делает тесто более эластичным?

Жиры и белки, которые содержатся в молоке, это природные смягчители. Они обволакивают глютен, который содержится в муке, благодаря чему волокна теста становятся очень прочными, рассказывает Kuchnia.

А еще молочные сахара и белки помогают удерживать влагу внутри теста во время замешивания и раскатки. Вода испаряется быстрее, а молоко делает массу "сочной" и послушной. Это особенно важно для пельменей или вареников: такое тесто можно раскатать до полупрозрачного состояния – и даже тогда оно надежно будет держать начинку.

Чем порадовать близких?