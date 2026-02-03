Когда-то это был один из самых популярных рецептов наших бабушек – и даже сейчас он не теряет своей привлекательности и актуальности. Предлагаем окунуться в сладкую ностальгию с рецептом портала "Господинька".

Как сделать рогалики с творогом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 миллилитров теплой воды;

– 200 миллилитров теплого молока;

– 10 граммов сухих дрожжей 10 граммов сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 600 граммов муки;

– 100 граммов холодного сливочного масла;

– 100 граммов сыра чеддер;

– 1 яичный желток и столовая ложка молока (для смазывания).

Так легко и вкусно / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Смешиваем молоко, воду, дрожжи и сахар. Просеиваем муку, замешиваем тесто. Глубокую миску смазываем маслом, перекладываем в нее тесто и оставляем на 1 час. Раскатываем тесто, натираем на него сливочное масло, заворачиваем рулет и разрезаем на 4 части. Накрываем и оставляем на 20 минут. Каждую часть раскатываем в круглый корж, режем на треугольники, на край ставим кусочек сыра и заворачиваем рогалики. Смазываем взбитым желтком с молоком и выпекаем при 190 градусах до румяности.

На какие детали обратить внимание?

Жидкость должна быть не слишком горячей, скорее приятной, как для купания, иначе дрожжи "сварятся" и не подействуют, отмечает Przyslij przepis.

Масло перед приготовлением лучше подержать в морозилке. Так оно легче будет натираться, что упростит вам жизнь.

