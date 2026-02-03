Когда-то это был один из самых популярных рецептов наших бабушек – и даже сейчас он не теряет своей привлекательности и актуальности. Предлагаем окунуться в сладкую ностальгию с рецептом портала "Господинька".
Читайте также Сода "убивает" вкус выпечки: о чем должна знать каждая хозяйка
Как сделать рогалики с творогом?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 миллилитров теплой воды;
– 200 миллилитров теплого молока;
– 10 граммов сухих дрожжей 10 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 600 граммов муки;
– 100 граммов холодного сливочного масла;
– 100 граммов сыра чеддер;
– 1 яичный желток и столовая ложка молока (для смазывания).
Так легко и вкусно / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Смешиваем молоко, воду, дрожжи и сахар. Просеиваем муку, замешиваем тесто.
- Глубокую миску смазываем маслом, перекладываем в нее тесто и оставляем на 1 час.
- Раскатываем тесто, натираем на него сливочное масло, заворачиваем рулет и разрезаем на 4 части. Накрываем и оставляем на 20 минут.
- Каждую часть раскатываем в круглый корж, режем на треугольники, на край ставим кусочек сыра и заворачиваем рогалики.
- Смазываем взбитым желтком с молоком и выпекаем при 190 градусах до румяности.
На какие детали обратить внимание?
Жидкость должна быть не слишком горячей, скорее приятной, как для купания, иначе дрожжи "сварятся" и не подействуют, отмечает Przyslij przepis.
Масло перед приготовлением лучше подержать в морозилке. Так оно легче будет натираться, что упростит вам жизнь.
Какие вкусности попробовать?
Попробуйте бюджетную "Пьяную вишню" – это шедевр от Лилии Цвит.
А еще вам понравится десерт "Птичье молоко" из двух ингредиентов.