Соковитий фарш та міцне тісто – дві обовʼязкові умови у приготуванні пельменів. І якщо з фаршем проблем не виникає, то про тісто цього не скажеш. Як уникнути турбот і завжди отримувати ідеальний результат – розповідає портал Cookpad.
До теми Це не кріп або лавровий лист: що зробить пельмені смачними та ароматними
Як зробити тісто на пельмені?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 125 мілілітрів води;
– 125 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка солі;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки олії;
– 500 грамів борошна.
Вдале тісто – ідеальні пельмені / Фото Freepik
Приготування:
- Дістаньте молоко з холодильника заздалегідь, адже всі рідкі інгредієнти мають бути трохи теплішими за кімнатну температуру.
- Спершу розчиніть сіль у воді, а вже після цього влийте туди молоко. Ретельно збийте отриману суміш вінчиком, додайте олію та вбийте яйця, продовжуючи працювати вінчиком до появи легкої пишності.
- Борошно обов'язково просійте і додавайте в рідину невеликими порціями, паралельно вимішуючи масу ложкою.
- Коли основа стане достатньо щільною, перекладіть її на стіл і вимішуйте руками протягом 15 хвилин.
- Готове тісто накрийте плівкою та залиште настоятися.
Чому молоко робить тісто еластичнішим?
Жири та білки, які містяться у молоці, це природні помʼякшувачі. Вони обволікають глютен, який міститься у борошні, завдяки чому волокна тіста стають дуже міцними, розповідає Kuchnia.
А ще молочні цукри та білки допомагають утримувати вологу всередині тіста під час замішування та розкочування. Вода випаровується швидше, а молоко робить масу "соковитою" та слухняною. Це особливо важливо для пельменів чи вареників: таке тісто можна розкачати до напівпрозорого стану – і навіть тоді воно надійно триматиме начинку.
Чим потішити близьких?
"Сільські" рогалики завжди швидко зникають зі столу.
А ще вас неодноразово врятує французька запіканка.