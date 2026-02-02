Творог, лаваш, несколько дополнений – и ваша семья уже мчится к столу от самого запаха. Эта запеканка станет идеальным решением на каждый день, ведь не предусматривает расходы и заботы, рассказывает "Господинька".
Как сделать запеканку с сыром?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– упаковка лаваша;
заливка:
– 350 граммов кисломолочного сыра;
– 200 граммов сулугуни;
– зелень по вкусу;
– 3 яйца;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 300 миллилитров кефира;
– соль и перец по вкусу.
Наслаждение в каждом кусочке / Фото "Бутылка"
Приготовление:
- Хорошо перемешиваем все ингредиенты для начинки.
- Так же перемешиваем ингредиенты для заливки.
- Из лаваша вырезаем кружочки.
- Выкладываем один лаваш на низ, на него выкладываем заливку и начинку (по 2 слоя).
- Верхний лаваш режем на порционные кусочки, выкладываем и заливаем оставшейся заливкой.
- Выпекаем 25 – 30 минут при 190 градусах.
Почему важно дать запеканке "отдохнуть" после духовки?
Это нужно для стабилизации ее структуры. Пока блюдо очень горячее, сыр, соки и связующие ингредиенты находятся в жидком состоянии. За 10 – 20 минут ожидания температура внутри немного снижается, белки и крахмал схватываются, и запеканка не развалится при нарезании, рассказывает Beszamel.
Кроме того, это время нужно для равномерного распределения соков. Если разрезать блюдо мгновенно, весь вкусный сок просто вытечет на дно формы, и запеканка станет сухой. Когда она стоит, влага впитывается обратно в волокна мяса, овощей или сыра, делая текстуру нежной.
