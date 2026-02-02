Творог, лаваш, несколько дополнений – и ваша семья уже мчится к столу от самого запаха. Эта запеканка станет идеальным решением на каждый день, ведь не предусматривает расходы и заботы, рассказывает "Господинька".

Как сделать запеканку с сыром?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– упаковка лаваша;

заливка:

– 350 граммов кисломолочного сыра;

– 200 граммов сулугуни;

– зелень по вкусу;

– 3 яйца;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 300 миллилитров кефира;

– соль и перец по вкусу.

Наслаждение в каждом кусочке / Фото "Бутылка"

Приготовление:

Хорошо перемешиваем все ингредиенты для начинки. Так же перемешиваем ингредиенты для заливки. Из лаваша вырезаем кружочки. Выкладываем один лаваш на низ, на него выкладываем заливку и начинку (по 2 слоя). Верхний лаваш режем на порционные кусочки, выкладываем и заливаем оставшейся заливкой. Выпекаем 25 – 30 минут при 190 градусах.

Почему важно дать запеканке "отдохнуть" после духовки?

Это нужно для стабилизации ее структуры. Пока блюдо очень горячее, сыр, соки и связующие ингредиенты находятся в жидком состоянии. За 10 – 20 минут ожидания температура внутри немного снижается, белки и крахмал схватываются, и запеканка не развалится при нарезании, рассказывает Beszamel.

Кроме того, это время нужно для равномерного распределения соков. Если разрезать блюдо мгновенно, весь вкусный сок просто вытечет на дно формы, и запеканка станет сухой. Когда она стоит, влага впитывается обратно в волокна мяса, овощей или сыра, делая текстуру нежной.

