Крем должен не просто быть нежным, но и хорошо держать форму – от этого зависит эстетика вашего десерта. Универсальный рецепт от портала "Господинька" обеспечивает именно такой результат.
Как сделать универсальный крем для тортов?
- Время: 5
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов жирной сметаны;
– 100 граммов сахара;
– 400 граммов сливок;
– 2 чайные ложки ванильного сахара.
Нежная изысканность без усилий / Фото Freepik
Приготовление:
- Все ингредиенты должны быть хорошо охлажденными.
- Сметану соединяем с сахаром и ждем, пока он растворится.
- Взбиваем сметану с ванильным сахаром до устойчивых пиков. На них должен быть четко виден узор от венчиков.
- Добавляем сметану к сливкам и взбиваем до густой консистенции, но недолго, чтобы не превратить сливки в масло.
- Используем для десерта.
Почему для крема нужны жирные сливки и сметана?
Жирность молочных продуктов для крема – ключевая для качества результата. Это тот случай, когда экономия точно лишняя, отмечает Fajne gotowanie.
Именно благодаря этому крем будет стабильным и воздушным без использования загустителей. А еще именно жирные сливки и сметана обеспечивают "пломбирный" оттенок вкуса.
