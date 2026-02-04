Крем должен не просто быть нежным, но и хорошо держать форму – от этого зависит эстетика вашего десерта. Универсальный рецепт от портала "Господинька" обеспечивает именно такой результат.

Как сделать универсальный крем для тортов?

Время : 5

: 5 Порций: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов жирной сметаны;

– 100 граммов сахара;

– 400 граммов сливок;

– 2 чайные ложки ванильного сахара.

Нежная изысканность без усилий / Фото Freepik

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть хорошо охлажденными. Сметану соединяем с сахаром и ждем, пока он растворится. Взбиваем сметану с ванильным сахаром до устойчивых пиков. На них должен быть четко виден узор от венчиков. Добавляем сметану к сливкам и взбиваем до густой консистенции, но недолго, чтобы не превратить сливки в масло. Используем для десерта.

Почему для крема нужны жирные сливки и сметана?

Жирность молочных продуктов для крема – ключевая для качества результата. Это тот случай, когда экономия точно лишняя, отмечает Fajne gotowanie.

Именно благодаря этому крем будет стабильным и воздушным без использования загустителей. А еще именно жирные сливки и сметана обеспечивают "пломбирный" оттенок вкуса.

