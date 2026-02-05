Рипляники — це традиційна та дуже ситна страва закарпатської кухні, яка походить від діалектної назви картоплі – "ріпа". По суті це апетитні пиріжки з картопляного пюре, які ви легко можете відтворити за рецептом з TikTok vova.varit.

Як приготувати рипляники?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм відвареної картоплі;

– 200 – 300 грамів борошна;

– сіль до смаку;

начинка:

– 300 – 400 грамів квашеної капусти;

– 2 цибулі;

– олія для смаження;

– перець, кмин, коріандр до смаку;

– 50 – 100 мілілітрів води.

Готуємо знамениті рипляники: відео

Приготування:

Натріть відварену картоплю на дрібній або середній тертці та злегка посоліть її. Поступово додавайте борошно, замішуючи піддатливе еластичне тісто, і залиште його "відпочити" на 10 – 15 хвилин. Для приготування начинки пасеруйте цибулю на пательні до появи золотистого кольору, після чого викладіть до неї квашену капусту. Додайте улюблені спеції, трохи води та тушкуйте суміш, поки капуста не стане м’якою. Розкачайте підготовлене тісто в пласт і виріжте з нього кружальця. На центр кожного заготовки викладіть порцію капустяної начинки та щільно з’єднайте краї, надаючи форму вареників. Обсмажуйте готові вироби на розігрітій олії з обох боків, поки вони не вкриються апетитною хрусткою скоринкою.

Як найкраще варити картоплю на пиріжки?

Щоб картопляне тісто було слухняним і не вимагало надлишку борошна, картоплю потрібно варити з особливим підходом. Найкраще зварити картоплю "в мундирах", адже шкірка утримає весь крохмаль всередині картоплі, завдяки чому пюре буде еластичним, радить Przyslij przepis.

Якщо ж ви волієте варити почищену картоплю, то потрібно заливати її так, щоб вода лише трішки покривала овочі. Чим довше картопля вариться – тим більш водянистою вона стає, що згодом змусить вас додавати чимало борошна.

Також після приготування краще поставити картоплю на маленький вогонь та видалити залишки вологи. Орієнтуйтеся на легкий білий наліт на дні каструлі – це сигнал, що картопля стала ідеально сухою для тіста.

