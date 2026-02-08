Якщо ви маєте вдома блендер, то приготування улюблених дерунів тепер буде справою кількох хвилин. Додайте трішки більше яєць та куряче філе – і ви відчуєте новий рівень ніжності та ситності страви, розповідає TikTok tak.smachno.tyt.
Читайте також Тісто на пельмені, яке не рветься навіть тонким: рецепт, який потрібен кожній господині
Як приготувати ніжні та ситні деруни?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– картопля;
– цибуля;
– яйця;
– борошно;
– спеції;
– куряче філе.
Готуємо апетитні деруни без зайвих зусиль: відео
Приготування:
- Картоплю, яйця та цибулю перебиваємо у блендері.
- Додаємо трішки борошна та спеції, добре перемішуємо.
- Додаємо дрібно нарізане куряче філе і ще раз перемішуємо.
- Смажимо деруни на добре розігрітій пательні до золотистоо кольору.
Яку картоплю обирати на деруни?
Для ідеальних дерунів головним критерієм вибору є високий вміст крохмалю. Саме крохмаль відповідає за те, щоб тісто тримало форму без надлишку борошна, а самі млинці мали ту саму правильну текстуру, а не перетворювалися на "гумову" масу, розповідає Smakosze.
Найкраще для дерунів підходить картопля з жовтою або кремовою серединкою. Як правило, такі сорти містять більше крохмалю. Коренеплоди з білою м’якоттю частіше бувають водянистими, що змушує господинь додавати забагато борошна, що зробить страву "забитою".
Також звертайте увагу на шкірку: вона повинна бути шорсткою, грубою та коричневою. Гладка, тонка та блискуча шкірка зазвичай властива молодій картоплі або сортам для варіння в салат.
Що ще смачного приготувати?
Салат "Скромниця" може вас змусити забути про "Шубу".
А ще вся мережа в захваті від закарпатських рипляників.