Досвідчені господині знають – шедеври створюються не дорогими інгредієнтами, а майстерністю знаходити правильні поєднання. Салат "Скромниця" – черговий яскравий доказ цьому твердженню, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати салат "Скромниця"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 варені буряка;
– 1 банка консервованого горошку;
– 3 солоні огірки;
– 4 варені яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– пучок кропу;
соус:
– майонез;
– 1 зубчик часнику.
Цей салат готують частіше за "Шубу" / Фото "Господинька"
Приготування:
- Змішуємо майонез з прочавленим часником.
- На дно салатниці натираємо буряк і змащуємо соусом.
- Наступні шари – нарізані кубиком огірки та натерті яйця.
- Останній шар – натертий сир. В кінці прикрашаємо салат кропом.
Як правильно варити буряк на салат?
Щоб буряк у салаті мав насичений колір, залишався соковитим і не перетворився на водянисту масу, варто дотримуватися кількох професійних хитрощів. Є кілька кроків, яких обовʼязково варто дотримуватися, розповідає портал Przepisy.
Головна помилка – відрізати хвостик та "носик" буряка перед варінням. Через такі зрізи витікає весь сік, і овоч стає блідим та прісним.
Мити буряк треба дуже обережно, щоб не пошкодити шкірку. Хвостики залишаємо цілими. Щоб зберегти максимум вітамінів та кольору, кладіть буряк у вже киплячу воду.
Також дуже гарний результат подарує метод "шокового варіння". Це трюк, який використовують професіонали. Проваріть буряк 30 – 40 хвилин, а потім злийте окріп і поставте каструлю під струмінь крижаної води на 10 – 15 хвилин. Різкий перепад температур "доварює" буряк зсередини за рахунок власного тепла, і він стає м'яким набагато швидше.
