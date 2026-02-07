Опытные хозяйки знают – шедевры создаются не дорогими ингредиентами, а мастерством находить правильные сочетания. Салат "Скромница" – очередное яркое доказательство этому утверждению, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить салат "Скромница"?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 вареные свеклы;
– 1 банка консервированного горошка;
– 3 соленых огурца;
– 4 вареных яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– пучок укропа;
соус:
– майонез;
– 1 зубчик чеснока.
Этот салат готовят чаще "Шубы" / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Смешиваем майонез с давленым чесноком.
- На дно салатницы натираем свеклу и смазываем соусом.
- Следующие слои – нарезанные кубиком огурцы и натертые яйца.
- Последний слой – натертый сыр. В конце украшаем салат укропом.
Как правильно варить свеклу на салат?
Чтобы свекла в салате имела насыщенный цвет, оставалась сочной и не превратилась в водянистую массу, стоит придерживаться нескольких профессиональных хитростей. Есть несколько шагов, которых обязательно стоит придерживаться, рассказывает портал Przepisy.
Главная ошибка – отрезать хвостик и "носик" свеклы перед варкой. Через такие срезы вытекает весь сок, и овощ становится бледным и пресным.
Мыть свеклу надо очень осторожно, чтобы не повредить кожуру. Хвостики оставляем целыми. Чтобы сохранить максимум витаминов и цвета, кладите свеклу в уже кипящую воду.
Также очень хороший результат подарит метод "шоковой варки". Это трюк, который используют профессионалы. Проварите свеклу 30 – 40 минут, а затем слейте кипяток и поставьте кастрюлю под струю ледяной воды на 10 – 15 минут. Резкий перепад температур "доваривает" свеклу изнутри за счет собственного тепла, и она становится мягкой намного быстрее.
