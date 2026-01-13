Вафельные трубочки со сгущенным молоком – это лакомство, которое все помнят с ранних лет. Он уместен всегда и везде, поэтому 24 Канал предлагает немного поностальгировать с рецептом портала Cookpad.

Как приготовить трубочки со сгущенкой как в детстве?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 15 штучек

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 100 граммов сахара;
– ванилин;
– 125 граммов муки;
– 100 граммов сливочного масла;
начинка:
– 200 граммов вареного сгущенного молока;
– 100 граммов масла.

Трубочки со сгущенкой

Вкусность родом из детства / Скриншот из видео "Вкусные рецепты"

Приготовление:

  1. Смешайте венчиком все ингредиенты до однородности.
  2. Разогрейте вафельницу, наливайте по 1 столовой ложке теста и выпекайте до готовности.
  3. Скручивайте вафли сразу горячими.
  4. Для крема взбейте вареное сгущенное молоко с мягким маслом до пышной массы.
  5. Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой и наполните трубочки кремом.

Как проверить качество сгущенки?

Капните на продукт несколько капель йода. Если она посинеет – в составе есть крахмал, который добавили для густоты, отмечает Kuchnia.

А еще можно попробовать растворить вареную сгущенку в горячей воде. Растительная подделка образует на поверхности жирную пленку или начнет распадаться на хлопья.

