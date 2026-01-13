Вафельные трубочки со сгущенным молоком – это лакомство, которое все помнят с ранних лет. Он уместен всегда и везде, поэтому 24 Канал предлагает немного поностальгировать с рецептом портала Cookpad.

Как приготовить трубочки со сгущенкой как в детстве?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 15 штучек

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

– ванилин;

– 125 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла;

начинка:

– 200 граммов вареного сгущенного молока;

– 100 граммов масла.

Вкусность родом из детства / Скриншот из видео "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Смешайте венчиком все ингредиенты до однородности. Разогрейте вафельницу, наливайте по 1 столовой ложке теста и выпекайте до готовности. Скручивайте вафли сразу горячими. Для крема взбейте вареное сгущенное молоко с мягким маслом до пышной массы. Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой и наполните трубочки кремом.

Как проверить качество сгущенки?

Капните на продукт несколько капель йода. Если она посинеет – в составе есть крахмал, который добавили для густоты, отмечает Kuchnia.

А еще можно попробовать растворить вареную сгущенку в горячей воде. Растительная подделка образует на поверхности жирную пленку или начнет распадаться на хлопья.

