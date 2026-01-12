Такой способ не требует никаких сложных приемов – только привычные ингредиенты и немного внимания к деталям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci. И тогда картофель сварится за считанные минуты, а вы сэкономите много времени и энергии!

Как быстро сварить картофель?

Вместо соли попробуйте добавить 1 столовую ложку сливочного масла. Жир образует тонкую пленку на поверхности воды, благодаря чему тепло распределяется равномерно и не "убегает" из кастрюли.

Вкусно и просто / Фото Unsplash

В результате картофель доходит быстрее – иногда на несколько минут раньше, чем обычно. Есть и приятный бонус – вкус становится мягче и насыщеннее, поэтому после варки ее уже не приходится обильно приправлять.

Есть и другие мелочи, которые реально экономят время. Чем меньше куски – тем быстрее они сварятся, это правило работает безотказно. Если заливать картофель не холодной, а горячей водой, процесс стартует сразу, без лишнего ожидания.

А еще быстро сваренный картофель – это не только об удобстве, но и о большей пользе, ведь клубни теряют не так много витаминов и минералов в процессе приготовления.

Как выбрать картофель?

Для варки важно правильно подобрать сам картофель. Сорта с высоким содержанием крахмала – обычно белые или некоторые розовые – быстро развариваются и идеально подходят для пюре, пишет Zaxid.net.

Если же нужна более плотная структура, стоит брать желтый, среднекрахмалистый картофель – он хорошо держит форму и не превращается в кашу. Зеленые или проросшие клубни лучше сразу отложить – они не только портят вкус, но и не подходят для приготовления.

