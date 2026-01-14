Всего 3 ингредиента – и большая порция удовольствия уже на вашем столе. Салат "Днестр" обожают все, ведь он простой, дешевый и очень вкусный, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

Как приготовить салат "Днестр"?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– половина кочана пекинской капусты;

– 150 граммов варено-копченой колбасы;

– половина банки зеленого горошка;

– майонез для заправки;

– соль и перец по вкусу.

Так легко создать шедевр / Скриншот из видео "Просто и Вкусно"

Приготовление:

Пекинскую капусту и колбасу нарежьте тонкой соломкой. Добавьте консервированный зеленый горошек. Посолите и поперчите, после чего заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте до однородности.

Как выбрать пекинскую капусту на салат?

Выбирайте капусту со светло-зелеными листьями, может быть с желтоватым оттенком. Слишком зеленые листья могут оказаться жесткими, подсказывает портал Smakosze. Зато кочан должен быть белоснежным.

Также обратите внимание на наличие черных крапинок – такую капусту неправильно выращивали или "перекормили" удобрениями. Опасности нет, но вкус будет хуже.

