Лише 3 інгредієнти – і велика порція задоволення вже на вашому столі. Салат "Дністер" обожнюють усі, адже він простий, дешевий та надзвичайно смачний, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Читайте також Швидкий суп з пельменями: зігріє та наситить навіть у лютий мороз

Як приготувати салат "Дністер"?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– половина качана пекінської капусти;

– 150 грамів варено-копченої ковбаси;

– половина банки зеленого горошку;

– майонез для заправки;

– сіль та перець до смаку.

Так легко створити шедевр / Скриншот з відео "Просто і Смачно"

Приготування:

Пекінську капусту та ковбасу нашаткуйте тонкою соломкою. Додайте консервований зелений горошок. Посоліть і поперчіть, після чого заправте салат майонезом і добре перемішайте до однорідності.

Як вибрати пекінську капусту на салат?

Обирайте капусту із світло-зеленим листям, може бути із жовтуватим відтінком. Надто зелене листя може виявити жорстким, підказує портал Smakosze. Натомість качан повинен бути білосніжним.

Також зверніть увагу на наявність чорних цяточок – таку капусту неправильно вирощували або "перегодували" добривами. Небезпеки немає, але смак буде гіршим.

Що ще приготувати?