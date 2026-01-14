Лише 3 інгредієнти – і велика порція задоволення вже на вашому столі. Салат "Дністер" обожнюють усі, адже він простий, дешевий та надзвичайно смачний, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як приготувати салат "Дністер"?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– половина качана пекінської капусти;
– 150 грамів варено-копченої ковбаси;
– половина банки зеленого горошку;
– майонез для заправки;
– сіль та перець до смаку.

Так легко створити шедевр / Скриншот з відео "Просто і Смачно"

Приготування:

  1. Пекінську капусту та ковбасу нашаткуйте тонкою соломкою.
  2. Додайте консервований зелений горошок.
  3. Посоліть і поперчіть, після чого заправте салат майонезом і добре перемішайте до однорідності.

Як вибрати пекінську капусту на салат?

Обирайте капусту із світло-зеленим листям, може бути із жовтуватим відтінком. Надто зелене листя може виявити жорстким, підказує портал Smakosze. Натомість качан повинен бути білосніжним.

Також зверніть увагу на наявність чорних цяточок – таку капусту неправильно вирощували або "перегодували" добривами. Небезпеки немає, але смак буде гіршим.

