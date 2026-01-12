Такі солоні вафлі можна зібрати з того, що є під рукою, інформує 24 Канал з посиланням на ТікТок Tsukat Natali. Саме такі страви рятують, коли часу чи бажання обмаль, а результат виходить просто неперевершеним.

Як приготувати вафлі з кукурудзою та сирком?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 вафельні коржі;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 3 плавлені сирки;

– 2 зубчики часнику;

– 1 невеликий пучок кропу або петрушки;

– 2–3 столові ложки майонезу або сметани;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Ідея оригінальної страви на кожен день: відео

Приготування:

Плавлений сир натріть на дрібній тертці або використайте м’який сирок – оберіть текстуру залежно від бажаної ніжності начинки. Додайте подрібнений часник і дрібно нарізану зелень, ретельно перемішайте. Вмішайте консервовану кукурудзу, додайте майонез або сметану, посоліть і поперчіть до збалансованого смаку. На кожен вафельний корж рівномірно нанесіть начинку, накривайте наступним коржем, формуючи шар за шаром. Злегка притисніть вафельний торт і поставте його в холодильник на 30 – 60 хвилин, щоб коржі добре просочилися та стали м’якими. Перед подачею наріжте торт невеликими трикутниками – такий формат зручний для фуршету. За бажанням доповніть листям салату або мікрозеленню й подавайте як легку закуску або альтернативу канапкам на святковому столі.

Як купити справжній майонез?

У справжньому майонезі мають бути прості інгредієнти – олія, яйця, гірчиця, оцет або лимонний сік, сіль і трохи цукру, пише РБК Україна. Важлива й жирність – майонез зазвичай має не менше 50%.

Якщо показник нижчий, це майже завжди означає більше води й добавок. Звертайте увагу на термін придатності – чим він коротший, тим менше в продукті консервантів. У складі немає бути крохмалю, стабілізаторів і барвників.

